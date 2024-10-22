Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в платье с глубоким декольте

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в облегающем платье с глубоким декольте

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала на Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе в облегающем платье длины макси и с глубоким декольте, частично оголявшем ее грудь. Наряд звезды дополняли массивные серьги и цепочка с большим кулоном.

Кроме того, знаменитость распустила завитые в локоны волосы. Визажисты, в свою очередь, сделали модели мейкап с черными графическими стрелками.

Ранее в октябре возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в прозрачном наряде. Модель вышла в свет в черном платье из прозрачной ткани и с длинными рукавами, сквозь которое просвечивалось ее стройное тело.