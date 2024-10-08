Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в прозрачном наряде

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на светский ужин в прозрачном платье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на светский ужин, организованный брендом Tiffany&Co в Барселоне, в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица вышла в свет в черном платье из прозрачной ткани и с длинными рукавами, сквозь которое просвечивалось ее стройное тело. Под упомянутое изделие возлюбленная актера Джейсона Стэйтема надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновой чашкой и трусов.

Свой внешний вид Хантингтон-Уайтли дополнила туфлями на каблуках и ювелирными украшениями, в число которых вошли серьги, колье, браслеты и кольца. Образ модели завершили укладка с собранными волосами и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась кубиками пресса в съемке для журнала Porter Magazine.