Возникший после отражения атаки БПЛА пожар в Тульской области попал на видео

Возникший после отражения атаки БПЛА пожар в Тульской области сняли на видео

В сети появились кадры пожара, который начался в Тульской области после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На видео снят пожар посреди ночного неба, который сопровождаются звуком сирен от машин — вероятно, в автомобилях включилась сигнализация после громкого звука.

Беспилотники пытались атаковать Тульскую область в ночь на вторник, 22 октября. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, никто не пострадал. В результате получили повреждения два спиртзавода — Ефремовский спиртзавод и предприятие в поселке Лужковский.

Помимо Тульской области, в ту же ночь повреждения получили предприятия еще в двух регионах России. В Тамбовской области на заводе произошел взрыв и пожар из-за попадания беспилотника. В Воронежской области дрон упал на здание промышленного предприятия.