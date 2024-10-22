Вучич: сербы устали от разговоров про целостность Украины

Сербы устали от лицемерных разговоров политиков про важность территориальной целостности Украины и игнорирования Белграда по вопросу Косово, заявил президент балканской республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он уточнил, что западные политики говоря об Украине, вместе с эигнорируют территориальную целостность Сербии. «Когда доходит до обсуждения Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», - отметил Вучич.

В этом же интервью Вучич заявил, что если Белград признал независимое Косово и ввел санкции против Российской Федерации, то страна «завтра бы» стала членом Европейского союза.

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин подчеркивал, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.

