Южная Корея допустила отправку оружия Украине

Yonhap: власти Южной Кореи допускают отправку летальных вооружений Украине

Южнокорейские власти допускают отправку Киеву летальных вооружений, а также поэтапное наращивание помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом агентству Yonhap сообщил источник в правительстве Республики Корея.

«Мы наблюдаем за признаками военного сотрудничества Северной Кореи и России, ответные меры будут приниматься поэтапно», — сказал собеседник издания.

По словам источника, Сеул считает приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и другой нелетальной помощи Украине, но при этом планирует постепенное увеличение поддержки украинской армии.

Ранее стало известно, что Южная Корея рассматривает отправку своих военных специалистов на Украину из-за возможного нахождения в зоне боевых действий войск КНДР.