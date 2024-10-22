Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 22 октября 2024Мир

Южная Корея допустила отправку оружия Украине

Yonhap: власти Южной Кореи допускают отправку летальных вооружений Украине

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Южнокорейские власти допускают отправку Киеву летальных вооружений, а также поэтапное наращивание помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом агентству Yonhap сообщил источник в правительстве Республики Корея.

«Мы наблюдаем за признаками военного сотрудничества Северной Кореи и России, ответные меры будут приниматься поэтапно», — сказал собеседник издания.

По словам источника, Сеул считает приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и другой нелетальной помощи Украине, но при этом планирует постепенное увеличение поддержки украинской армии.

Ранее стало известно, что Южная Корея рассматривает отправку своих военных специалистов на Украину из-за возможного нахождения в зоне боевых действий войск КНДР.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Премьер Саксонии призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

      Расправившемуся с сопротивлявшейся изнасилованию школьницей россиянину дали срок

      В ВСУ заявили о продвижении российских военных в ДНР

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше