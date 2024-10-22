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11:58, 22 октября 2024Силовые структуры

Задержание шпионившей для украинских спецслужб жительницы ДНР попало на видео

В ДНР поймали женщину, которая передавала данные о ВС России украинской разведке
Начало событий в новости ФСБ поймала передававшую данные о ВС России украинским спецслужбам жительницу ДНР

В Донецкой народной республике задержание шпионившей для украинских спецслужб жительницы Горловки попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Донбассе».

На видеозаписи показано, как сотрудник правоохранительных органов зачитывает фигурантке постановление о ее задержании.

По данным канала, следствие считает, что она передавала украинской разведке данные о передвижении Вооруженных сил (ВС) России, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку.

Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

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      Анна Габай
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