Задержание шпионившей для украинских спецслужб жительницы ДНР попало на видео

В Донецкой народной республике задержание шпионившей для украинских спецслужб жительницы Горловки попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Донбассе».
На видеозаписи показано, как сотрудник правоохранительных органов зачитывает фигурантке постановление о ее задержании.
По данным канала, следствие считает, что она передавала украинской разведке данные о передвижении Вооруженных сил (ВС) России, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку.
Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).