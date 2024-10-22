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09:14, 22 октября 2024Силовые структуры

ФСБ поймала передававшую данные о ВС России украинским спецслужбам жительницу ДНР

В ДНР ФСБ поймала женщину, передававшую данные о ВС России спецслужбам Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Донецкой народной республике сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жительницу Горловки, которая передавала данные о Вооруженных силах (ВС) России украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По данным агентства, в ведомстве сообщили, что женщина собирала и передавала спецслужбам Украины информацию о дислокации подразделений Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 23-летнюю украинку за шпионаж для Службы безопасности Украины.

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      Анна Габай
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