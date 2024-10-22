Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 22 октября 2024Бывший СССР

Залужный объявил о завершении подготовки украинских военных пилотов в Великобритании

Залужный: военные пилоты Украины завершили подготовку в Великобритании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные пилоты закончили подготовку в Великобритании. Об этом сообщил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

Он присутствовал на церемонии выпуска 3-й когорты пилотов ВСУ после прохождения обучения. «Они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы. В любом случае совсем скоро эти ребята пойдут в бой», — заявил Залужный.

Ранее Залужный написал книгу «Моя война», где он рассказывает об основных моментах своей жизни с детства до событий 24 февраля 2022 года. Она станет первой в трилогии автобиографии экс-главкома. Две другие книги будут называться «Наша война» и «Их война».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

      Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

      Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

      Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

      В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

      У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

      Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

      Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

      Москвичам назвали срок наступления заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше