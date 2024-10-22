Залужный объявил о завершении подготовки украинских военных пилотов в Великобритании

Залужный: военные пилоты Украины завершили подготовку в Великобритании

Украинские военные пилоты закончили подготовку в Великобритании. Об этом сообщил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

Он присутствовал на церемонии выпуска 3-й когорты пилотов ВСУ после прохождения обучения. «Они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы. В любом случае совсем скоро эти ребята пойдут в бой», — заявил Залужный.

Ранее Залужный написал книгу «Моя война», где он рассказывает об основных моментах своей жизни с детства до событий 24 февраля 2022 года. Она станет первой в трилогии автобиографии экс-главкома. Две другие книги будут называться «Наша война» и «Их война».