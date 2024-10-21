Экс-главком ВСУ решил написать книгу

Экс-главком ВСУ Залужный написал книгу о жизни

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу о своей жизни. Об этом пишет украинское издание «Бабель» в своем Telegram-канале.

Залужный написал книгу «Моя война», где описывает основные моменты своей жизни с детства до событий 24 февраля 2022 года. Она станет первой в трилогии биографии экс-главкома и скоро поступит в продажу.

Над второй книгой «Наша война» Залужный уже работает. Третья книга будет иметь название «Их война». Их содержание пока не раскрывается.

Ранее Залужный заявил, что территориальная целостность не является первостепенной задачей для Украины при урегулировании конфликта с Россией.