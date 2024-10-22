Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

Заместитель Кличко Прокопов решил уволиться после расследований его недвижимости

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Володимир Прокопов написал заявление об увольнении после расследования журналистов о его финансовом имуществе. Об этом сообщает издание «Общественное».

На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Прокопов написал, что во время своей работы в органах местного самоуправления всегда был открытым к журналистам, поскольку ему «нечего скрывать», и поэтому он «готов и открыт» к проверке правоохранителей.

Семья чиновников имеет ряд квартир и офисов в Киеве, стоимость которых несоизмерима с их доходами, сообщают украинские СМИ. Недвижимость появились в их собственности за годы работы чиновника в Киевсовете и городской администрации.

Ранее Кличко пожаловался на давление силовых органов на местные власти. По его словам, из-за действий силовиков многие жители не могут получить коммунальные услуги.