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12:33, 22 октября 2024Бывший СССР

Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

Заместитель Кличко Прокопов решил уволиться после расследований его недвижимости

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Володимир Прокопов написал заявление об увольнении после расследования журналистов о его финансовом имуществе. Об этом сообщает издание «Общественное».

На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Прокопов написал, что во время своей работы в органах местного самоуправления всегда был открытым к журналистам, поскольку ему «нечего скрывать», и поэтому он «готов и открыт» к проверке правоохранителей.

Семья чиновников имеет ряд квартир и офисов в Киеве, стоимость которых несоизмерима с их доходами, сообщают украинские СМИ. Недвижимость появились в их собственности за годы работы чиновника в Киевсовете и городской администрации.

Ранее Кличко пожаловался на давление силовых органов на местные власти. По его словам, из-за действий силовиков многие жители не могут получить коммунальные услуги.

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      Илья Таксюр
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