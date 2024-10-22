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07:30, 22 октября 2024Забота о себе

Женщина откровенно рассказала об изменах мужу с более чем 50 любовниками

Фото: Freepik

Джуди Сондерс откровенно призналась, что из-за гиперсексуальности много лет изменяет мужу. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Женщина рассказала, что одержима сексом, из-за чего в течение 21 года неверна мужу. За это время у Сондерс было столько любовников, что она сбилась со счета — от 50 до 100. При этом она считает, что супруг не знает о ее изменах или предпочитает их не замечать.

По словам Сондерс, она может заняться сексом в любом месте с любым понравившимся мужчиной — это может быть как бармен в отеле или коллега, так и муж подруги. Однажды из-за своей зависимости она даже совершила отчаянный поступок — взяла любовника в командировку. Узнавшая об этом избранница мужчины рассказала мужу Сондерс о ее поведении, но та после возвращения домой все отрицала, и супруг поверил.

«Я даже не принимаю душ перед сном, запах мужчины, с которым я только что спала, все еще на моей коже. Мне нравится это напоминание. С некоторыми у меня были кратковременные романы, с другими — отношения на одну ночь. Я знаю, шокирует», — призналась Сондерс. Она отметила, что найти любовника просто, особенно таким наглым женщинам, как она, которым достаточно лишь прошептать на ухо мужчине пару фраз и дать свой номер телефона.

«Причины моих измен сложны. Я росла неуверенным в себе подростком, но затем, изменившись, стала притягивать внимание мужчин и меня это всегда возбуждало. У нас с мужем две дочери-подростка, и наш брак во многом хорош. Но он скучный в постели. Мы спим в разных спальнях из-за его храпа, но иногда занимаемся сексом. Я не собираюсь обращаться за профессиональной помощью, мне не нужна терапия, так как я не хочу меняться», — заключила Сондерс.

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      Алиса Дмитриева
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