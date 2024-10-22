Женщина посадила детей на кондиционер за окном 23-го этажа в отместку мужу

В Китае женщина посадила детей на кондиционер за окном на 23-м этаже из-за ссоры

В Китае мать двоих детей посадила их за окно высотного дома, потому что хотела досадить мужу. Об этом пишет South China Morning Post.

Жители дома в округе Лоян, провинция Хэнань, услышали крики маленькой девочки утром 10 октября. Посмотрев в окно, одна из соседок семейной пары, живущей на 23-м этаже, увидела мальчика и девочку, сидящих на наружном блоке кондиционера. Девочка плакала от страха. В это время их мать находилась на подоконнике и громко ругалась с мужем, не позволяя ему подойти к детям.

Соседка позвонила в службу спасения. К месту происшествия прибыли пожарные, которые сняли детей с кондиционера. Почему именно поругалась пара и поступила ли так женщина в отместку мужу, остается неясным. Неизвестно, ждет ли мать наказание. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина продолжила мыть окна на лоджии квартиры во время пожара на крыше. Необычный случай попал на видео.