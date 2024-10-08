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14:54, 8 октября 2024Из жизни

Россиянка не испугалась пожара в доме и продолжила мыть окна

Жительница Подмосковья продолжила мыть окна, несмотря на горящую крышу

В Подмосковье женщина продолжила мыть окна на лоджии квартиры во время пожара. Об этом сообщает «Московская область 24».

Необычный случай произошел 5 октября и попал на видео. На ролике видно, как жительница города Белоозерский, живущая на последнем этаже многоквартирного дома, моет окно, в то время как над зданием поднимаются клубы черного дыма. Женщина по неизвестной причине не испугалась запаха гари и не стала эвакуироваться. Как выяснилось впоследствии, причиной возгорания стал гудрон на крыше. Около 30 человек эвакуировались из-за пожара. Никто не пострадал.

Для тушения на место прибыла бригада пожарных на шести машинах. Открытое горение ликвидировали через 42 минуты после получения сигнала о возгорании.

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      Антонина Черташ
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