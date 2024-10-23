10 юношей потеряли по половине пениса из-за инъекций для повышения эрекции

Медсестра из Малайзии рассказала о десяти молодых пациентах, которым пришлось провести частичную ампутацию половых органов. Об этом сотрудница больницы написала в социальной сети Threads.

По словам женщины, один из ее коллег был на ночном дежурстве, когда в приемное отделение привезли сразу десять молодых людей в возрасте 19-20 лет с одинаковыми симптомами. У всех начался некроз тканей в области гениталий. «Половина их пенисов уже была черной. Врачи спросили одного из них, что привело к такому состоянию, и один из парней сказал, что это произошло из-за инъекций афродизиаков», — написала медсестра.

Как выяснилось, приятель посоветовал юношам ввести в гениталии некий препарат для повышения эрекции и продления длительности полового акта. Из-за некроза все десять пациентов потеряли примерно по половине пениса. При этом врачи утверждают, что функциональность органов сохранится. Автор поста посочувствовала пострадавшим и предположила, что их ошибка существенно осложнит личную жизнь в будущем.

Ранее мужчина, потерявший пенис в результате аварии, рассказал о своей интимной жизни на Reddit. Он признался, что его жена «скучает по пенетрации», но они научились обходиться без нее.