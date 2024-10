Мужчина с пятисантиметровым пенисом рассказал о самой стыдной вещи в своей жизни

Анонимный пользователь Reddit с пенисом длиной пять сантиметров рассказал про особенности своей сексуальной жизни. Он ответил на вопросы всех желающих в сабреддите Ask Me Anything.

Мужчина рассказал, что при росте 177 сантиметров весит 99 килограммов, причем не от ожирения, а от развитой мускулатуры. Хотя он полностью здоров, длина его пениса в эрегированном состоянии не превышает пяти сантиметров. Из-за этого женщины часто отказывали ему и насмехались над ним.

Самый неприятный интимный опыт у него случился после знакомства с девушкой в клубе. Она затащила его в туалет и попыталась заняться оральным сексом. Мужчина был пьян и не возражал, но никак не мог возбудиться. В итоге девушка сдалась, выбежала из туалета, и мужчина услышал, как она рассказала о произошедшем подругам. «Я выходил с опущенной головой, — говорит он. — Это была одна из самых стыдных вещей, которые случились в моей жизни».

Лучшим сексом, как он утверждает, у него был с будущей женой. «Она была такой понимающей и милой», — объяснил он. Женщина не придиралась к размеру его пениса, и это в итоге помогло ему смириться со своей особенностью.

Сейчас супруги ждут рождения двойняшек. Мужчина рассказал, что занимается с женой сексом два-три раза в неделю. Недостаток в длине пениса он компенсирует умелостью в прелюдиях.

Ранее мужчина, потерявший пенис в результате аварии, рассказал о своей интимной жизни на Reddit. Он признался, что его жена «скучает по пенетрации», но они научились обходиться фаллоимитаторами и стали уделять больше внимания прелюдиям.