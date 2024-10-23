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19:31, 23 октября 2024Ценности

43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

Певица Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном наряде, похваставшись фигурой после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков с подготовки к празднованию Хеллоуина, на которых запечатлена в облегающем платье оранжевого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено черной кружевной вставкой, соединяющая вырезы от груди до пупка. При этом можно заметить, что для своего образа поп-исполнительница сделала нюдовый макияж, а волосы распустила и выпрямила.

«Мое любимое время года», — подписала звезда пост, который набрал 250 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Агилера едва не оконфузилась на камеру.

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      Мария Винар
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