43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

Певица Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном наряде, похваставшись фигурой после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков с подготовки к празднованию Хеллоуина, на которых запечатлена в облегающем платье оранжевого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено черной кружевной вставкой, соединяющая вырезы от груди до пупка. При этом можно заметить, что для своего образа поп-исполнительница сделала нюдовый макияж, а волосы распустила и выпрямила.

«Мое любимое время года», — подписала звезда пост, который набрал 250 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Агилера едва не оконфузилась на камеру.