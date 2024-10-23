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11:48, 23 октября 2024Ценности

47-летняя Наталия Орейро показала фото без бюстгальтера

Фото: @nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница поделилась серией кадров со съемки в прозрачном зеленом платье. Видно, что изделие оформлено открытой спиной и поясом. При этом можно заметить, что визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы знаменитости в аккуратные волны и украсили прическу заколками с объемными цветами.

Однако на одном фото 47-летняя звезда телесериала «Дикий ангел» попозировала перед камерой без платья и бюстгальтера, продемонстрировав фанатам обнаженное тело.

В сентября Наталия Орейро снялась в мини-платье с глубоким декольте и показала результат поклонникам.

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      Карина Черных
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