61-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на гала-вечер в Музее киноакадемии в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
61-летняя знаменитость вышла в свет в фиолетовом сияющем платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела блестящие туфли на платформе и высоких каблуках.
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Стилисты собрали ей волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала массивные серьги, браслет и кольцо.
В сентябре Деми Мур раскрыла страшную правду о похудении после родов. Актриса призналась, что после рождения второго ребенка ей приходилось идти на крайние меры ради сохранения стройной фигуры.