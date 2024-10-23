Американец съел бургер из McDonald's и умер

CDC: в Колорадо один человек умер из-за кишечной палочки в бургере из McDonald's

В США пожилой житель Колорадо скончался после того, как съел роял чизбургеров в McDonald's. Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Уточняется, что вспышка кишечной палочки зафиксирована в десяти штатах США. В общей сложности пострадали 49 человек, 10 из них потребовалась госпитализация. Больше всего пострадавших в штатах Небраска и Колорадо.

В настоящее время следователи выясняют, какой именно ингредиент бургера был заражен. В нескольких штатах сеть ресторанов быстрого питания прекратила использовать свежий нарезанный лук и говяжьи котлеты.

Ранее стало известно, что 49 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's.