В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

CDC: 49 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщил в социальной сети X Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. Десять человек были госпитализированы, у одного человека развился гемолитико-уремический синдром, указали в CDC. Большинство заболевших съели «Роял Чизбургер».

По мнению медиков, реальный масштаб вспышки может быть больше, так как не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.

Ранее экс-глава США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что планирует испытать себя в роли повара сети McDonald's. Вечером 20 октября агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых политик фасует картошку фри и отдает ее посетителям.