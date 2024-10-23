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01:03, 23 октября 2024Мир

В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

CDC: 49 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщил в социальной сети X Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. Десять человек были госпитализированы, у одного человека развился гемолитико-уремический синдром, указали в CDC. Большинство заболевших съели «Роял Чизбургер».

По мнению медиков, реальный масштаб вспышки может быть больше, так как не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.

Ранее экс-глава США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что планирует испытать себя в роли повара сети McDonald's. Вечером 20 октября агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых политик фасует картошку фри и отдает ее посетителям.

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      Маргарита Пименова
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