Аналитик Эскобар: Россия побеждает коллективный Запад

Россия побеждает коллективный Запад, а ее растет и адаптируется под сложные условия. Об этом РИА Новости заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар.

Он отметил, что Россия «впитала и изменила» все, что Запад бросил против нее. «Вашингтон не может признать, что Россия борется со всем коллективным Западом. Она побеждает», — сказал Эскобар. Эксперт добавил, что российская экономика «растет быстрее, чем все остальные страны Европы».

Ранее обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska (MP) отметил, что российская экономика развивается быстрее, чем в западных странах, принявших санкции против страны. Он указал на тот факт, что, несмотря на прогнозы об ухудшении, за 2023 год российская экономика выросла на 3,6 процента. Обозреватель назвал удивительным такой рост в условиях санкций, принятых западными странами в отношении России.