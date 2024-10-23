Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 23 октября 2024Мир

Аналитик заявил о победе России над коллективным Западом

Аналитик Эскобар: Россия побеждает коллективный Запад

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия побеждает коллективный Запад, а ее растет и адаптируется под сложные условия. Об этом РИА Новости заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар.

Он отметил, что Россия «впитала и изменила» все, что Запад бросил против нее. «Вашингтон не может признать, что Россия борется со всем коллективным Западом. Она побеждает», — сказал Эскобар. Эксперт добавил, что российская экономика «растет быстрее, чем все остальные страны Европы».

Ранее обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska (MP) отметил, что российская экономика развивается быстрее, чем в западных странах, принявших санкции против страны. Он указал на тот факт, что, несмотря на прогнозы об ухудшении, за 2023 год российская экономика выросла на 3,6 процента. Обозреватель назвал удивительным такой рост в условиях санкций, принятых западными странами в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

      В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

      Россиянин побывал в столовой за Полярным кругом и рассказал об обеде за 107 рублей

      Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

      Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

      Российские военные рассказали о британских наемниках в опорных пунктах ВСУ

      Аналитик заявил о победе России над коллективным Западом

      Бывший дом «охотника за привидениями» выставлен на продажу

      Женщинам назвали главную несексуальную потребность мужчин

      Самый опасный медведь в мире растерзал 38-летнего пастуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше