Apple создаст магазин с играми

9to5Mac: Apple разработает отдельный магазин с играми по типу App Store

Компания Apple планирует создать новый цифровой магазин с играми, глубоко интегрированный в iOS и другие фирменные операционные системы. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа рассказали, что информация о планах IT-гиганта попала к ним из надежных источников. В Apple собрались запустить цифровой магазин, где будут доступны игры из App Store и Apple Arcade. Новое приложение также получит функции Game Center — площадки для геймеров.

В отдельном приложении геймеры смогут делиться статусами, статистикой пройденных игр, добавлять других игроков в друзья. По словам инсайдеров, очевидно, что в Apple намерены запустить сервис по типу популярных игровых приложений для гейминга и общения.

Сервис также будет интегрирован с FaceTime и iMessage, чтобы геймеры смогли создавать видеоконференции и переписываться друг с другом. Ожидается, что новая программа появится в обновлении iOS 18 или же iOS 19 в 2025 году.

Авторы напомнили, что у Apple есть собственный сервис Arcade с мобильным играми. Подписка на сервис стоит 6,99 доллара в месяц.

В конце октября стало известно, что студия Rockstar Games выпустит оригинальную игру Red Dead Redemption для PlayStation 5. Также ремастер тайтла выйдет на ПК.