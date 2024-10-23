Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:34, 23 октября 2024Наука и техника

Apple создаст магазин с играми

9to5Mac: Apple разработает отдельный магазин с играми по типу App Store

Фото: Miguel Candela / Globallookpress.com

Компания Apple планирует создать новый цифровой магазин с играми, глубоко интегрированный в iOS и другие фирменные операционные системы. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа рассказали, что информация о планах IT-гиганта попала к ним из надежных источников. В Apple собрались запустить цифровой магазин, где будут доступны игры из App Store и Apple Arcade. Новое приложение также получит функции Game Center — площадки для геймеров.

В отдельном приложении геймеры смогут делиться статусами, статистикой пройденных игр, добавлять других игроков в друзья. По словам инсайдеров, очевидно, что в Apple намерены запустить сервис по типу популярных игровых приложений для гейминга и общения.

Сервис также будет интегрирован с FaceTime и iMessage, чтобы геймеры смогли создавать видеоконференции и переписываться друг с другом. Ожидается, что новая программа появится в обновлении iOS 18 или же iOS 19 в 2025 году.

Авторы напомнили, что у Apple есть собственный сервис Arcade с мобильным играми. Подписка на сервис стоит 6,99 доллара в месяц.

В конце октября стало известно, что студия Rockstar Games выпустит оригинальную игру Red Dead Redemption для PlayStation 5. Также ремастер тайтла выйдет на ПК.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

      В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

      Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

      В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

      Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

      Цены на сливочное масло в России поручили стабилизировать

      Орбан обвинил брюссельских бюрократов во втягивании Запада в войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше