Археологам удалось найти древнейшие тюбетейки и убор черкешенки с позолотой

В Адыгее удалось найти древнейшие тюбетейки и убор черкешенки с позолотой

В одном из княжеских могильников в Адыгее нашли «редчайшее сокровище» — древнейшие тюбетейки, которые остались в сохранности сквозь века. Об этом сообщил археолог и историк Кирилл Еременко в беседе с ТАСС.

Он указал, что головные уборы, особенно тканевые, почти никогда не остаются в целости в такой агрессивной среде. При этом сейчас специалистам невероятно повезло: тюбетейки извлекли из земли почти в полной сохранности. Также в могильнике находились поясные наборы и десятки вещей из серебра, золота, позолоты и железа. Уточняется, что все они относятся к мужскому погребению.

В женском княжеском могильнике специалисты отыскали уникальное серебряное с позолотой навершие головного убора, изготовленное из драгоценных металлов. В этом же месте находились подвески, цепочка и колечко из золота и серебра.

Немаловажно и то, что археологам попались ткани женского наряда с золотыми нитями. Такая находка может свидетельствовать о том, что золотое шитье, которым так славятся черкешенки, существует еще со Средневековья.

Ранее археологи также рассказали о возможном погребении вождя и его юного сына, живших еще в IV тысячелетии до нашей эры. Ученые исследовали тот же могильник на поляне в предгорье Адыгеи. Тогда им удалось отыскать колчан со стрелами, бронзовый ножичек и множество украшений из золота, в том числе височные кольца.