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00:47, 23 октября 2024Мир

Армия Израиля сообщила о гибели замкомандира батальона в Ливане

ЦАХАЛ заявил о гибели замкомандира батальона армии Харива в бою на юге Ливана

Фото: Itay Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели заместителя командира одного из батальонов в ходе боевого столкновения на юге Ливана, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о майоре Авиваме Хариве. Погибшему было 42 года.

Ранее стали известны условия Израиля для прекращения конфликта в Ливане, которые он изложил США в середине октября. Одним из них является предоставление Тель-Авиву права проводить «активные принудительные операции», направленные на предотвращение перевооружения ливанской шиитской группировки «Хезболла». Помимо этого, Израиль хочет добиться разрешения на свободное использование авиации в воздушном пространстве Ливана.

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      Марина Совина
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