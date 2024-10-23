Армия Израиля сообщила о гибели замкомандира батальона в Ливане

ЦАХАЛ заявил о гибели замкомандира батальона армии Харива в бою на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели заместителя командира одного из батальонов в ходе боевого столкновения на юге Ливана, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о майоре Авиваме Хариве. Погибшему было 42 года.

Ранее стали известны условия Израиля для прекращения конфликта в Ливане, которые он изложил США в середине октября. Одним из них является предоставление Тель-Авиву права проводить «активные принудительные операции», направленные на предотвращение перевооружения ливанской шиитской группировки «Хезболла». Помимо этого, Израиль хочет добиться разрешения на свободное использование авиации в воздушном пространстве Ливана.