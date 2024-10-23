Армия России заняла населенный пункт в ДНР и уничтожила склад беспилотников ВСУ

Минобороны: армия России заняла Николаевку в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо того, в зоне ответственности группировки войск «Центр» был уничтожен склад беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе боев бойцы «центральной» группировки за сутки уничтожили десять единиц бронетехники и семь единиц ствольной артиллерии противника. Потери ВСУ составили до 450 человек.

23 октября российское военное ведомство отчиталось об установлении контроля над еще одним населенным пунктом в ДНР — Серебрянкой. Его удалось занять бойцам группировки войск «Запад».