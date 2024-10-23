Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 23 октября 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР и уничтожила склад беспилотников ВСУ

Минобороны: армия России заняла Николаевку в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо того, в зоне ответственности группировки войск «Центр» был уничтожен склад беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе боев бойцы «центральной» группировки за сутки уничтожили десять единиц бронетехники и семь единиц ствольной артиллерии противника. Потери ВСУ составили до 450 человек.

23 октября российское военное ведомство отчиталось об установлении контроля над еще одним населенным пунктом в ДНР — Серебрянкой. Его удалось занять бойцам группировки войск «Запад».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

      В Кремле рассказали об общении Путина на тему Украины с лидерами стран БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше