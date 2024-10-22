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12:56, 22 октября 2024Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Запад». Кроме того, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоегоровки Харьковской области, а также сел Терны, Торское и Красный Лиман ДНР.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Украина потеряла в зоне ответственности группировки свыше 470 человек, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», шесть автомобилей и три бронетранспортера М113 производства США. Помимо этого, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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