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18:17, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев матом высказался о властях Латвии и назвал их дебилами

Артемий Лебедев назвал полными дебилами власти Латвии за запрет въезда в страну

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал полными дебилами власти Латвии после того, как ему запретили въезд в страну. Комментарии прозвучали в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер высказался об ограничительной мере словами «я все власти Латвии вертел на ***». «Прекрасный народ оказался в заложниках у полных дебилов и конченых идиотов, но что поделаешь. Такая власть никогда не бывает вечной», — добавил он.

Лебедев подчеркнул, что его не беспокоит запрет на въезд и он обязательно приедет в Латвию, если захочет этого.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение признать Лебедева, а также юмориста Валерия Пономаренко персонами нон грата и запретить им въезд на неопределенный срок. Причина такой меры не уточнялась. Дизайнер высказался об этом решении словами «вот она, сила русского языка».

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      Маргарита Щигарева
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