Лебедев отреагировал на запрет на въезд в Латвию словами «сила русского языка»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию. В своем Telegram-канале он отреагировал на решение словами «сила русского языка».

«Сегодня интересный день — мне запретили въезд в Латвию! Вот она, сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» — написал блогер.

Ранее стало известно, что МИД Латвии запретил въезд в страну Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко. Глава ведомства Байба Браже сообщила, что приняла решение включить их в список нежелательных для страны лиц. Причину признания Лебедева и Пономаренко персонами нон грата она не объяснила.

До этого въезд в Латвию запретили участнице шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой. Браже назвала ее «пропагандисткой российского канала ТНТ».