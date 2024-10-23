Астана выступила против обхода антироссийских санкций на территории Казахстана

Замглавы МИД Казахстана Васильев: Астана против обхода санкций в республике

Хотя Казахстан не поддержал антироссийские санкции, Астана выступает против использования территории страны для обхода ограничений. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Роман Васильев, передает ТАСС.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил дипломат.

Замглавы МИД также выразил уверенность, что к позиции Казахстана относятся с пониманием как в России, так и на Западе.

В интервью Васильев также заявил о желании Казахстана иметь прочные отношения с Евросоюзом (ЕС). По его словам, уже на данный момент отношения республики и ЕС можно оценить как очень крепкие и динамично развивающиеся.