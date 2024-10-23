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14:05, 23 октября 2024Бывший СССР

Астана выступила против обхода антироссийских санкций на территории Казахстана

Замглавы МИД Казахстана Васильев: Астана против обхода санкций в республике

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Хотя Казахстан не поддержал антироссийские санкции, Астана выступает против использования территории страны для обхода ограничений. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Роман Васильев, передает ТАСС.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил дипломат.

Замглавы МИД также выразил уверенность, что к позиции Казахстана относятся с пониманием как в России, так и на Западе.

В интервью Васильев также заявил о желании Казахстана иметь прочные отношения с Евросоюзом (ЕС). По его словам, уже на данный момент отношения республики и ЕС можно оценить как очень крепкие и динамично развивающиеся.

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      Глеб Палехов
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