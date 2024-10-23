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12:10, 23 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о желании иметь прочные отношения с Евросоюзом

В МИД Казахстана заявили о желании иметь прочные отношения с ЕС

Фото: Болат Шайхинов / Sputnik / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что республика хотела бы иметь более прочные отношения с Евросоюзом (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, уже на данный момент отношения Казахстана и ЕС можно оценить как очень крепкие и динамично развивающиеся.

Ранее пресс-секретарь президента республики Берик Уали заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.

Помимо этого, Уали заявил, что дипломатическим приоритетом Казахстана является ООН. По его словам, президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.

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