Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 23 октября 2024Экономика

Автоэксперт предсказал последствия резкого сокращения парковочных мест во дворах

Автоэксперт Сажин: сокращение парковок спровоцирует раскол на богатых и бедных

Фото: АГН «Москва»

Резкое сокращение числа парковочных мест в российских дворах вряд ли приведет к позитивным результатам. Последствия этого явления предсказал автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с ОСН.

Специалист считает, что реализация данной инициативы спровоцирует раскол общества на богатых и бедных, а также будет сильно мешать развитию машиностроения в стране. «Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», — убежден Сажин. Он также подчеркнул, что уменьшение количества парковочных мест ударит по комфорту граждан, ведь у россиян не пропадет желание ездить на машине и ставить ее возле дома. «Во дворах уже сейчас из-за парковочных мест происходит Октябрьская революция», — добавил специалист.

Кроме того, Сажин отметил, что транспортная доступность в некоторых городах страны развита не настолько хорошо, чтобы сокращать количество парковок в экономклассе. Он напомнил, что с парковочных мест нельзя получить такое же количество денег, сколько с многоквартирных домов, которые можно возвести на их месте для людей, нуждающихся в жилье. В качестве наиболее рационального решения проблем с парковкой автоэксперт предложил строить дома с подземными парковками. При этом желательно, чтобы машиноместо входило в стоимость жилья, заключил Сажин.

Ранее стало известно о планах властей уменьшить число парковок у жилых домов с 2026 года. По мнению авторов, инициатива должна снизить давление на транспортную сеть городов и побудить жителей страны чаще пользоваться общественным транспортом.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Москвичам раскрыли новинки программы профориентации девятиклассников

      Эстония потребовала от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату

      У психопатов обнаружили эмоциональную слепоту

      Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО

      В Сербии понадеялись на место в БРИКС

      Автоэксперт предсказал последствия резкого сокращения парковочных мест во дворах

      В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пожирающей плоть бактерией

      Лукашенко оценил желание России получить гарантии от Запада

      Россиян предупредили о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше