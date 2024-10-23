Автоэксперт предсказал последствия резкого сокращения парковочных мест во дворах

Автоэксперт Сажин: сокращение парковок спровоцирует раскол на богатых и бедных

Резкое сокращение числа парковочных мест в российских дворах вряд ли приведет к позитивным результатам. Последствия этого явления предсказал автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с ОСН.

Специалист считает, что реализация данной инициативы спровоцирует раскол общества на богатых и бедных, а также будет сильно мешать развитию машиностроения в стране. «Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», — убежден Сажин. Он также подчеркнул, что уменьшение количества парковочных мест ударит по комфорту граждан, ведь у россиян не пропадет желание ездить на машине и ставить ее возле дома. «Во дворах уже сейчас из-за парковочных мест происходит Октябрьская революция», — добавил специалист.

Кроме того, Сажин отметил, что транспортная доступность в некоторых городах страны развита не настолько хорошо, чтобы сокращать количество парковок в экономклассе. Он напомнил, что с парковочных мест нельзя получить такое же количество денег, сколько с многоквартирных домов, которые можно возвести на их месте для людей, нуждающихся в жилье. В качестве наиболее рационального решения проблем с парковкой автоэксперт предложил строить дома с подземными парковками. При этом желательно, чтобы машиноместо входило в стоимость жилья, заключил Сажин.

Ранее стало известно о планах властей уменьшить число парковок у жилых домов с 2026 года. По мнению авторов, инициатива должна снизить давление на транспортную сеть городов и побудить жителей страны чаще пользоваться общественным транспортом.