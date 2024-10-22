«Известия»: в России введут гибкое нормирование числа парковок у домов

В России задумали изменить число парковок у жилых домов с 2026 года. Сократить норму по количеству парковочных мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручили к декабрю 2025 года, написали «Известия».

Дорожную карту Минтранса по совершенствованию парковок уже внесли в правительство. В ведомстве отметили, что инициатива снизит давление на транспортную сеть городов. Однако профильные эксперты предупредили, что спрос на недвижимость без паркингов может упасть.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила парковки для некоторых водителей. В частности, Минтранс предложил запретить владельцам электрокаров долго стоять на зарядке.