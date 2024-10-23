Украина собрала первый урожай сырья для боеприпасов

Украина сообщила о сборе первого урожая хлопка для изготовления пороха

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в своем Telegram-канале сообщил о скором завершении сбора первого в республике урожая хлопка, который весной этого года высадили в Одессе в восьми фермерских хозяйствах и на одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений.

В общей сложности собрано 110 килограммов семян с пяти гектаров. Благодаря удачному результату в следующем году площадь посевов увеличится до 30 тысяч гектаров. Хлопок необходим Киеву для изготовления пороха, который используется в снарядах.

В настоящее время Украина не имеет возможностей для полностью самостоятельного производства взрывчатки и, соответственно, выпуска снарядов, а культивация хлопка позволит ей закрыть пробел.

Для первого опыта страна использовала пять сортов хлопчатника — два из США, два из Германии и один турецкий.

Ранее стало известно, что неназванная украинская компания подписала меморандум о намерениях по поводу строительства завода по производству гексогеновых взрывчатых веществ в Литве с министерством экономики и инноваций этой республики.