Украина построит завод по производству взрывчатки в Литве

В 2025 году Украина начнет строительство завода гексогеновой взрывчатки в Литве

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщило о подписании с украинской компанией меморандума о намерениях по поводу строительства завода по производству гексогеновых взрывчатых веществ нового поколения. Об этом пишет РИА Новости.

Начало работ ожидается в 2025 году. Как подчеркнули в ведомстве, предприятие укрепит обороноспособность Украины, Литвы и всей Европы. Других данных о заводе и компании, с которой подписан меморандум, не приводится.

Также неизвестно о месте строительства, однако местные журналисты вспомнили, что на прошлой неделе правительство зарезервировало для нужд обороны три участка государственной земли в Паневежском районе.

Ранее сообщалось, что Литва выделит Украине помощь в размере 13 миллионов евро, которые пойдут на восстановление критической инфраструктуры. По доле от ВВП республика является одним из лидеров Евросоюза в помощи Киеву. С 2022 года Вильнюс перевел Украине 1,45 миллиарда евро.

До этого, 7 октября, таможенная служба Литвы сообщила, что передаст Украине в качестве военной поддержки пять конфискованных из почтового вагона поезда Калининград — Москва камуфляжных штанов.