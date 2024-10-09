Литва одобрила новый транш помощи Украине

Литва направит Украине 13 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Правительство Литвы одобрило выделение Украине помощи в размере 13 миллионов евро. Об этом со ссылкой на правительственную пресс-службу сообщает ТАСС.

Средства для нового транша, предназначенные для восстановление критической инфраструктуры, будут взяты в долг под государственные гарантии. По доле от ВВП республика является одним из лидеров Евросоюза по помощи Киеву. В общей сложности с 2022 года Вильнюс перевел на нужды Украины 1,45 миллиарда евро.

В понедельник, 7 октября, таможенная служба Литвы сообщила, что передаст Украине пять конфискованных из почтового вагона поезда Калининград — Москва камуфляжных штанов. Как отметили в ведомстве, товары направлены в качестве военной поддержки.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в следующем году расходы Украины на закупку вооружений и военной техники вырастут на 65 процентов.