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13:10, 2 октября 2024Экономика

Украина увеличит расходы на закупку оружия в 1,6 раза

Премьер Украины Шмыгаль заявил о росте расходов на закупку оружия на 65 %

Фото: Alina Smutko / Reuters

В следующем году расходы Украины на закупку вооружений и военной техники вырастут на 65 процентов, то есть более чем в 1,6 раза. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

В абсолютных цифрах рост расходов составит почти 300 миллиардов гривен или семь миллиардов долларов. По словам главы правительства, целью страны является построение одного из самых современных оборонно-промышленных комплексов, в том числе — усиление дальнобойности украинского оружия.

Шмыгаль подчеркнул, что на территории европейской части России не должно остаться ни одного безопасного места, куда не смогли бы долететь «обломки ракет и дронов». Украинский премьер также напомнил, что Киев имеет надежную поддержку партнеров, а оборонные компании из разных стран мира заходят на национальный рынок и создают производства.

Ранее Шмыгаль указывал, что кабмин Украины запланировал рост доходов бюджета в 2025 году почти на 30 процентов, а расходов — почти на 20 процентов. В том числе на оборонные нужды будут израсходованы все полученные от налогообложения средства. Остальные статьи бюджета профинансируют за счет помощи партнеров.

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      Платон Щукин
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