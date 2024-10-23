Беженцы на Украине стали возвращаться на неподконтрольные ВСУ территории

Лубинец: внутренне перемещенные украинцы возвращаются в прифронтовые города

Из-за социально-экономических трудностей внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Вооруженным силам республики (ВСУ) территории. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец изданию «Левый берег».

По его словам, в стране уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории и в прифронтовые города. Он заключил, что это вызывает серьезное беспокойство у правительства. Лубинец отметил, что руководство страны должно прямо говорить, на какую денежную помощь могут рассчитывать эвакуированные, так как сейчас эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Ранее в Харьковской области Украины сообщили об обязательной эвакуации населения. Всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч жителей.

