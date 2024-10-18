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14:09, 18 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области Украины сообщили об обязательной эвакуации населения

Синегубов: в Харьковской области Украины проходит эвакуация

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харьковской области Украины проходит обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области проходит обязательная эвакуация всего гражданского населения. Из четырех общин должны вывезти с левого берега примерно около 4 тысяч человек, всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек», — сообщил чиновник. Синегубов добавил, что темпы эвакуации в регионе с каждым днем только увеличиваются.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают подтягивать резервы на харьковское направление. «Интенсивность боев во всех самых горячих точках Харьковской области, волчанского, липцевского направлений продолжаются», — отметил он.

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      Сергей Болиев
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