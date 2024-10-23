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16:45, 23 октября 2024Ценности

Беременная Дженнифер Лоуренс кардинально сменила имидж

Папарацци запечатлели беременную актрису Дженнифер Лоуренс с обновленным имиджем

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская актриса Дженнифер Лоуренс кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели беременную знаменитость во время прогулки по Лос-Анджелесу. На размещенных кадрах звезда «Голодных игр» предстала в облегающей белой футболке бренда La Ligne, поверх которой она повязала красный кашемировый свитер марки The Row, и черной юбке длины макси. Кроме того, на ней были туфли на небольшом каблуке.

Также можно заметить, что Лоуренс решила обновить прическу, сделав прямую челку.

В феврале 2022 года стало известно, что актриса родила первого ребенка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, который является директором художественной галереи, поженились осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года появились новости, что у супругов будет первенец.

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      Мария Винар
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