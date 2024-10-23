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00:31, 23 октября 2024Наука и техника

Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

The Astrophysical Journal: объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

Изображение: Lucy Reading-Ikkanda / Simons Foundation

Астрофизики Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон совместно с коллегами из Университета Вайоминга и обсерватории Конколи в Венгрии объяснили загадочное затемнение звезды Бетельгейзе тем, что у нее, вероятно, есть звезда-компаньон. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, который готовится к публикации в The Astrophysical Journal.

Исследователи выяснили, что видимые пульсации света Бетельгейзе, ранее считавшиеся сигналом скорого взрыва звезды как сверхновой, на самом деле могут быть вызваны компаньоном, которого они назвали Alpha Ori B или Betelbuddy. По мнению ученых, этот объект очищает свой путь от космической пыли, блокирующей свет, временно увеличивая яркость Бетельгейзе.

Для проверки этой гипотезы команда провела симуляции, исследуя возможные причины изменений яркости звезды. Они исключили все внутренние источники изменчивости, включая колебания в недрах звезды и магнитное поле, и пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является наличие звезды-компаньона, которая проходит сквозь выброшенную пыль.

Полученные данные показывают, что компаньон Бетельгейзе, вероятно, имеет массу в два раза больше массы Солнца и вращается по орбите, скрываясь в пыльном облаке. Ученые продолжат изучать этот объект, чтобы подтвердить его наличие и уточнить его характеристики.

Авторы исследования предполагают, что компаньоном может быть звезда, похожая на Солнце, но не исключают возможность того, что это нейтронная звезда — остаток звезды, которая уже стала сверхновой. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные рентгеновские наблюдения.

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      Александр Еникеев
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