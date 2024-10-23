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18:23, 23 октября 2024Культура

Билли Айлиш упала во время выступления

Певица Билли Айлиш упала со сцены во время концерта в Мэдисон-сквер-гарден

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Певица Билли Айлиш упала со сцены во время концерта в американском Мэдисон-сквер-гарден. Видео инцидента публикует издание USA Today.

После исполнения одного из своих хитов в поддержку нового релиза Hit Me Hard and Soft 22-летняя артистка уходила со сцены, прощаясь с залом. В какой-то момент она оступилась и рухнула лицом вперед.

Айлиш сообщила, что серьезных травм удалось избежать: она отделалась синяком на ноге, снимок которого выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее стало известно, что Билли Айлиш может сыграть главную роль в известном сериале. Ранее этого персонажа играла Анджелина Джоли.

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      Андрей Шеньшаков
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