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12:23, 23 октября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ пытался сбить дрон и ранил из пулемета ребенка

«Страна.ua»: боец ВСУ ранил из пулемета ребенка, пытаясь сбить дрон

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил ребенка в ногу из пулемета, пытаясь сбить дрон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инцидент произошел в Хмельницкой области еще 27 августа. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело.

Ребенок после случившегося попал в больницу с рваной раной правого бедра.

Ранее верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 27-летнего командира минометного взвода ВСУ Алексея Казымова.

Как установил суд, в марте 2022 года Казымов, являясь командиром взвода, отдал приказ обстрелять осколочно-фугасными минами поселок Мирный в Мариуполе. Жертвой стал один местный житель, также ранения получили женщина с ребенком.

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      Валентин Карант
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