Боец ВСУ пытался сбить дрон и ранил из пулемета ребенка

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил ребенка в ногу из пулемета, пытаясь сбить дрон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что инцидент произошел в Хмельницкой области еще 27 августа. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело.
Ребенок после случившегося попал в больницу с рваной раной правого бедра.
Ранее верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 27-летнего командира минометного взвода ВСУ Алексея Казымова.
Как установил суд, в марте 2022 года Казымов, являясь командиром взвода, отдал приказ обстрелять осколочно-фугасными минами поселок Мирный в Мариуполе. Жертвой стал один местный житель, также ранения получили женщина с ребенком.