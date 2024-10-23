Боец ВСУ пытался сбить дрон и ранил из пулемета ребенка

«Страна.ua»: боец ВСУ ранил из пулемета ребенка, пытаясь сбить дрон

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил ребенка в ногу из пулемета, пытаясь сбить дрон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что инцидент произошел в Хмельницкой области еще 27 августа. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело.

Ребенок после случившегося попал в больницу с рваной раной правого бедра.

Ранее верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 27-летнего командира минометного взвода ВСУ Алексея Казымова.

Как установил суд, в марте 2022 года Казымов, являясь командиром взвода, отдал приказ обстрелять осколочно-фугасными минами поселок Мирный в Мариуполе. Жертвой стал один местный житель, также ранения получили женщина с ребенком.