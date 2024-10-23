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11:54, 23 октября 2024Силовые структуры

В России командир взвода ВСУ получил пожизненный срок за обстрел Мариуполя

Суд ДНР дал пожизненный срок командиру взвода ВСУ Казымову за обстрел Мариуполя

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 27-летнего командира минометного взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Казымова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года Казымов, являясь командиром взвода, отдал приказ обстрелять осколочно-фугасными минами поселок Мирный в Мариуполе. В результате погиб один местный житель и получили ранения женщина с ребенком.

Это уже второй приговор в отношении украинского командира. Ранее суд приговорил его к 26 годам лишения свободы.

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      Артем Соколов
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