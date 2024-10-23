Бойцы ВСУ заявили о нежелании умирать за Зеленского и США и сдались в плен

РИА Новости: оснащенные вооружением НАТО бойцы ВСУ сдались в плен под Харьковом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенные вооружением стран НАТО, сдались в плен российским бойцам под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам ВС РФ группировки войск "Запад" на харьковском направлении. При себе у сдавшихся солдат противника были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран-членов блока НАТО», — рассказал собеседник агентства.