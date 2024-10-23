Бразильский журналист восхитился Москвой

Бразильский журналист Пепе Эскобар восхитился улицами Москвы

Бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар восхитился улицами Москвы, похвалив город за чистоту и другие положительные качества. О своих впечатлениях о российской столице он рассказал журналистам на полях саммита БРИКС, об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Эскобар отметил, что предпочитает ходить по московским улицам пешком, в особенности в ночное время. Он остановился недалеко от парка «Зарядье» и теперь часто гуляет по Красной площади. «Я никогда не беру такси в центре, всегда хожу там пешком. И это прекрасный город: все чисто, все работает. Фантастика. То, о чем люди на Западе не имеют понятия», — заявил журналист.

Эскобар добавил, что не раз бывал в России и посещал несколько городов, в том числе Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. В 2023 году он провел в стране пять месяцев, а в 2024-м — полгода. «Я большой поклонник России с подросткового возраста», — признался аналитик.

Ранее актер Аскар Ильясов назвал главное преимущество Москвы перед с зарубежными городами. По его словам, это высокий уровень сервиса.