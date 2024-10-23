Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 23 октября 2024Экономика

Бразильский журналист восхитился Москвой

Бразильский журналист Пепе Эскобар восхитился улицами Москвы
Пепе Эскобар

Пепе Эскобар. Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар восхитился улицами Москвы, похвалив город за чистоту и другие положительные качества. О своих впечатлениях о российской столице он рассказал журналистам на полях саммита БРИКС, об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Эскобар отметил, что предпочитает ходить по московским улицам пешком, в особенности в ночное время. Он остановился недалеко от парка «Зарядье» и теперь часто гуляет по Красной площади. «Я никогда не беру такси в центре, всегда хожу там пешком. И это прекрасный город: все чисто, все работает. Фантастика. То, о чем люди на Западе не имеют понятия», — заявил журналист.

Эскобар добавил, что не раз бывал в России и посещал несколько городов, в том числе Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. В 2023 году он провел в стране пять месяцев, а в 2024-м — полгода. «Я большой поклонник России с подросткового возраста», — признался аналитик.

Ранее актер Аскар Ильясов назвал главное преимущество Москвы перед с зарубежными городами. По его словам, это высокий уровень сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше