Ведущая шоу расплакалась в прямом эфире из-за страшного ДТП

Ведущая утреннего шоу Pete & Kymba for Breakfast на австралийской радиостанции Mix94.5 Кимба Харрис не смогла сдержать слез в прямом эфире во время рассказа о страшном ДТП, которое случилось у нее на глазах. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Харрис, в минувшую субботу, 19 октября, она ехала домой, когда перед ней столкнулись два автомобиля. Жертвами ДТП стали два человека, еще пять пострадали.

«Это действительно был ужас. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, чему я стала свидетелем, но образы, которые я увидела, до сих пор прокручиваются у меня в голове», — призналась ведущая, после чего расплакалась.

Харрис отметила, что попыталась помочь пострадавшим, среди которых были женщина и ее пятилетний сын. Пока спасатели вытаскивали мать из машины, ведущая пыталась успокоить ребенка. Позднее женщину и ее сына доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что ведущая телеканала Fox Weather Марисса Торрес расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостьи. Эфир был посвящен женщине, которая потеряла семилетнего сына из-за наводнения в штате Северная Каролина.