Нападение британского дипломата на российских журналистов попало на видео

Shot: зампосла Великобритании набросился на российских журналистов во Внуково

Нападение заместителя посла Великобритании в России Тома Додда на российских журналистов в московском аэропорту Внуково попало на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

«В аэропорту также работали российские журналисты, которые пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном», — говорится в публикации канала.

Ранее украинские журналисты попытались пообщаться с депутатом Черниговского городского совета от правящей партии «Слуга народа» Юрием Тарасовцом. Народный избранник сбежал, а его спутник набросился на съемочную группу и разбил им камеру.