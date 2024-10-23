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15:54, 23 октября 2024Мир

Нападение британского дипломата на российских журналистов попало на видео

Shot: зампосла Великобритании набросился на российских журналистов во Внуково

Нападение заместителя посла Великобритании в России Тома Додда на российских журналистов в московском аэропорту Внуково попало на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

«В аэропорту также работали российские журналисты, которые пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном», — говорится в публикации канала.

Ранее украинские журналисты попытались пообщаться с депутатом Черниговского городского совета от правящей партии «Слуга народа» Юрием Тарасовцом. Народный избранник сбежал, а его спутник набросился на съемочную группу и разбил им камеру.

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      Виктория Кондратьева
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