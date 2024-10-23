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11:55, 23 октября 2024Силовые структуры

Бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя признал вину в коррупции

Бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова задержали при получении взятки

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывший исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов признал вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, посредником в передаче взятки был приятель чиновника предприниматель Максим Ларин, который также уже признал свою вину.

Горлову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а Ларину — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Горлова задержали в августе при получении взятки размером в шесть миллионов рублей, которую он требовал у представителя «Севастопольгаз». Накануне он был уволен со своей должности губернатором Михаилом Развожаевым.

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