Nature Chemical Biology: разработан новый препарат для лечения рака

Исследователи из NYU Langone Health и онкологического центра Perlmutter разработали новый биологический препарат, нацеленный на мутантный белок HER2, связанный с развитием рака. Исследование было опубликовано в журнале Nature Chemical Biology.

В основе открытия лежит разработка антител, способных распознавать мутантную версию белка HER2, которая вызывает неконтролируемое деление клеток, приводя к образованию опухолей. Препарат воздействует только на мутантный белок, оставляя его нормальные аналоги на здоровых клетках нетронутыми, что снижает риск побочных эффектов.

Для создания антител исследователи использовали метод, имитирующий естественную выработку антител, подвергая их нескольким раундам мутации и отбора. Целью было получение вариантов, которые могли бы отличить мутантный HER2 от нормальной версии белка, что, как ранее считалось, очень сложно из-за их схожести.

Команда использовала криоэлектронный микроскоп для получения атомных изображений, которые помогли им увидеть взаимодействие антител с белком HER2. Это позволило исследователям оптимизировать конструкции антител, предотвращающих активацию мутантного белка и его взаимодействие с другими молекулами.

Чтобы усилить воздействие на раковые клетки, исследователи создали биспецифический активатор Т-клеток, который связывается с мутантным HER2 и одновременно активирует иммунные Т-клетки для уничтожения раковых клеток. Тесты на мышах показали значительное снижение роста опухолей без побочных эффектов.

Исследователи планируют продолжить разработку антител и улучшать их свойства для лечения других раковых мутаций.