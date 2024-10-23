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09:26, 23 октября 2024Россия

Четверо подростков пострадали при взрыве в российском регионе

В поселке Тазовский на Ямале четыре подростка пострадали при взрыве в жилом доме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четыре подростка пострадали при взрыве в жилом доме в поселке Тазовский на Ямале. Об этом сообщила противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на своем сайте.

Взрыв прогремел в доме на улице Солнечная вечером во вторник, 22 октября, за ним последовал пожар. Огонь в многоквартирном доме распространился после того, как в одном из помещений взорвался аэрозольный баллончик.

«Четверо подростков 2009-2011 годов рождения были доставлены в больницу поселка Тазовский», — сообщили в службе. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. Эпицентр взрыва находился в цехе по производству металлопластиковых окон. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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